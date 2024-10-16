10月16日 常年期第二十八週星期三

迦拉達書 5:18-25 聖詠 1:1-2,3,4,6 路加福音 11:42-46

人性軟弱是我們無法否認的事實，在我們內心，每天都上演著善惡的交戰。單憑人性的力量，很容易被惡勢力左右，跌倒在自己的軟弱中，帶來無盡的自責和悔恨。然而，耶穌給予我們救恩，改變了這個不斷重複的惡性循環。祂應許了聖神的到來，聖神是教會的靈魂，不斷協助教會復甦更新，使人獲得釋放和自由。

共收錄了一百五十篇詩歌的聖詠集，開首第一篇便談善惡二路。保祿進一步提醒我們，要將這個道德倫理境界，提升到超越的層面：在聖神內生活。順從聖神的引導生活，不僅僅只是不順從本性的私慾，而是要積極地滿結聖神的果實。

我們可重複默念保祿給我們列出的聖神果實：仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制，並嘗試去觀察自己最渴望的是哪個果實？通常這揭示自己的欠缺；欠缺激發渴望。渴望讓我們在迷霧中不失方向。

親愛的主耶穌，求祢賜給我最欠缺的果實，讓我內心的空虛在聖神內獲得滿足。

内容來源取自《和平月刊》

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