10月15日 常年期第二十八週星期二

聖德蘭．亞維拉（大德肋撒） （貞女、聖師）（紀念） 迦拉達書 5:1-6 聖詠 119[118]:41,43,44,45,47,48 路加福音 11:37-41

保祿說：「基督解救了我們，是為使我們獲得自由」。為堪受基督的解救之恩，我需要看到甚麼成了我生命的軛和束縛？這些軛和束縛，讓我無法看到內心真正的渴望，盲目地追逐世界的價值，將內心的自我，困在那些缺乏意義的壓力中。解除這些束縛，雖然不容易，但在基督恩寵的協助下，我們可以逐步割捨遠離天主的行徑。

耶穌痛斥猶太人尋求在外表滿足法律的要求，而忽略了內心的作法。新冠病毒來襲，飯前洗手變得更合情合理，但這個動作在耶穌的時代，卻與善惡好壞聯繫在一起。耶穌要指出的，是法利塞人對規矩的要求，大於對人性的尊重，使人活在虛偽的行徑。注重外在行為，讓自己活在他人的認可中，卻忽略了天主銘刻在我們心中的愛主愛人的法律，是可悲的。讓我們真正地關愛了自己內心的需求後，再去愛身邊有需要的人。

親愛的主耶穌，教我真心愛祢，不斷地彰顯祢的光榮。

内容來源取自《和平月刊》

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