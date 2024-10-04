10月4日 常年期第二十六週星期五

聖方濟．亞西西（紀念） 約伯傳 38:1,12-21; 40:3-5 聖詠 139[138]:1-3,7-8,9-10,13-14 路加福音 10:13-16

聖方濟．亞西西之所以能夠擺正自己與天主、與自己、與他人和萬物的關係，是因為他明白到自己在天主眼中的位置，認識到自己是誰，也因此活出了相似基督的生命。在偉大、無窮、神聖的天主前，他就是貧窮、弱小和不堪的方濟。約伯因為對天主的誤解和抱怨，引出了天主對他的回應和質問。聖詠作者同樣也驚歎生命在天主內的奧妙與限度，勸解人們切勿自大狂妄。耶穌面對人們的頑固不化和不信，感歎奇事若發生在別處，效果可能會更好。

讓我們將自己置於天主前，反省自己與天主的關係、對天主及萬物的態度：在氣候變遷、環境污染、人心渙散、經濟動盪的狀況下，我如何看待我的境況？我對天主懷有應有的敬畏嗎？對天主有足夠的信任和踏實感嗎？我如何善用了天主所賜予的時間、物質和才能？如何看待、處理自己與萬物的關係？

若萬物都在天主的秩序內，一切皆美；若失去秩序，則混亂不堪。

天主啊！請使我擺正自己與祢的關係，善用所擁有的一切，避免浪費祢的恩賜。

内容來源取自《和平月刊》

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