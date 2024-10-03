10月3日 常年期第二十六週星期四

約伯傳 19:21-27 聖詠 27[26]:7-8,8-9,13-14 路加福音 10:1-12

如果要找出今天兩篇讀經的一個共同點，那就是對天主的信賴。約伯雖處在絕境之中，且為眾人所棄，仍舊相信天主會為他伸冤，站在他那一邊。這是舊約信德的典範。在新約作者路加的記述中，信德不再只是個人的品德、生活態度與方式，也是被派遣向別人見證的福音價值。門徒們被派遣，「猶如羔羊被派往狼群中」，這不是在描繪兩種懸殊的勢力，而是在為門徒界定一種存在特徵和生活方式：他們要像羔羊一樣溫柔、謙虛、和平，而且要在與之相對立的殘暴、驕傲、爭奪的「狼性文化」中，活出這種福音價值。

耶穌要門徒們去宣講福音時不帶錢，不帶乾糧，也不帶鞋，路上也不向人請安。這是因為若要見證羔羊般的福音，就得完全依賴福音，正如保祿所言：「傳福音的人，應靠福音而生活」（格前9:14）。福音的純粹性就在於完全信賴天主：依靠多少人性的力量和世界的供給，就會減少多少對天主的信賴，也使所見證的「福音」打折扣。相反，靠福音生活的人，本身就是可見的臨近的「天國」。

天主，教我完全信賴祢。

内容來源取自《和平月刊》

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