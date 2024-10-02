10月2日 護守天使紀念

出谷紀 23:20-23 聖詠 91[90]:1-2,3-4,5-6,10-11 瑪竇福音 18:1-5,10

讀經一給我們揭示了護守天使對我們的重要性。我們的護守天使，就像上主對以色列子民所說的：是天主給我們每一個人，在每個人面前派遣的使者，為在路上保護我們，領我們到天主所準備的地方。

在我們的信仰生活裏，護守天使似乎只是小朋友們的夥伴，因為小朋友願意接受保護。當我們漸漸長大，護守天使似乎被我們輕視了，更慢慢地從我們的意識中消失了。

問題是，我們忽略了更重要的事情，就是讓天使領我們到天主所準備的地方。我們長大後，在困難的時刻，依然會祈求天主保護的，但又往往要祂讓我們走向自己所想要去的地方。忘掉了自己的護守天使，也就失去了天使要給我們傳達的天主訊息，浪費了天主對我們的一番美意。

天主說：祂在我們面前派遣的使者，身上有祂的名號（出23:20-21）。所以，天使不彰顯自己，只向我們顯露天主的樣貌。

我親愛的護守天使，請您在天主面前為我轉禱，幫助我在天主的呵護下，看到祂的樣貌，作祂所吩咐的一切，邁向祂為我所準備的地方。

内容來源取自《和平月刊》

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