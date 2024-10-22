巴黎聖母主教座堂：金色與光明象徵希望的重生

法國設計師讓-夏爾·德卡斯特爾巴雅克為12月8日重新開放的巴黎聖母主教座堂設計了禮儀服飾，這些作品體現了“典雅的簡樸”，其簡約的倫理與美學風格，與這座著名聖母大殿的歷史相關。

（梵蒂岡新聞網）五年前被大火部分燒毀的巴黎聖母主教座堂（巴黎聖母院）將於50天後重新開放。慶祝活動的方案已經完成，最後細節也已敲定，包括為12月8日主日的開幕彌撒設計的禮儀服飾。為了此次盛典，著名設計師讓-夏爾·德卡斯特爾巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）特別設計了祭衣領帶、主教冠與執事披肩。這些禮儀服飾將在整個開幕期間使用，一直到2025年6月8日的聖神降臨節，並將在大瞻禮及未來的司鐸祝聖禮儀中使用。

這位天主教徒設計師由巴黎總教區選定，他曾為1997年巴黎世界青年節的共祭司鐸設計了祭披，也曾為聖教宗若望保祿二世設計祭衣。讓-夏爾向梵蒂岡媒體講述了他為信仰服務、創造美的經歷，以及參與聖母主教座堂歷史新篇章的感動。

您為聖母主教座堂設計的作品，靈感來自何處？

首先，靈感來自於聖母主教座堂的重生。石頭色彩的力量、其色彩的細膩，以及神聖元素的金色，這些都是我的靈感來源。除此之外，還有與其他設計師一起參與聖母主教座堂重建“團隊”的想法。引領我的，是從十字架散髮出的光芒這一主題，我將其設計為一個放射狀的十字架符號。這是我設計的起點。我希望它是專為年輕人設計的強烈重生的標誌。而金色在我看來是聖母主教座堂祭衣所不可或缺的元素。金色帶來光明，伴隨著它，色彩如史詩般流淌，充滿喜悅、團結與光輝。我希望創造出既莊嚴、統一，又滿懷希望的作品。

您對聖母主教座堂從火災中“復活”的看法是什麼？

面對聖母主教座堂的重建工作，我感受到的不是一場事件，而是永恆的體驗。我的想法是，用我的作品來陪伴教會，這個教會不斷傳遞並喚起一種情感，進而傳遞給新一代。我非常重視通過我的能力傳遞希望的標記。或許我對旗幟的熱愛，實際上也源於此——這些旗幟會在祭衣中出現，象徵著引領前進的道路。在我們當今的社會中，幾乎沒有多少能夠提供良好見證的標記。而教會不僅是一個標記，更是一個象徵，是一個榜樣。聖母主教座堂作為法國教會的“旗艦”，她的傳奇、知名度，以及全世界數百萬人對她的熱愛，承載著這一切，並深入每個人的內心。

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