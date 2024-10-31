23年後，聖方濟各的會衣回到佛羅倫薩

聖方濟各的會衣目前在意大利佛羅倫薩老宮展出，直到11月3日結束。本次展覽旨在體現拉維納朝聖地和佛羅倫薩之間歷史和靈性上的關係。

（梵蒂岡新聞網）聖方濟各的會衣在23年後回到意大利托斯卡納行政區首府佛羅倫薩，這是一件粗糙的羊毛製成的衣服，與聖人所關懷的窮人和農民的衣服相似。這件珍貴的聖髑於1503年被帶到佛羅倫薩，珍藏在十字架山至聖救主堂。1571年移到諸聖堂，並於2001年回到拉維納，珍存在聖母升天大殿內的聖髑小堂中。這件衣服見證了意大利主保聖方濟各的一生，成了在佛羅倫薩老宮舉行的展覽的核心。

聖方濟各於8個世紀前在拉維納山領受五傷。方濟各會紀念聖人領受五傷8百週年委員會秘書布雷納（Matteo Brena）神父解釋說，“這次的展覽要結束為期一年的紀念活動。在這段時期也進行了一些重要的合作，例如舉辦的許多活動都與佛羅倫薩整座城市相關。聖人領受五傷8百週年紀念活動即將結束，同時理想地將接力棒傳遞給另一個即將開啟的非常重要的8百週年”，即聖人撰寫《萬物頌》週年紀念。

除了主要的展覽外，這些天也舉辦了一系列研討會和圓桌會議，希望通過歷史、藝術和宗教議題，深入了解聖人、佛羅倫薩城和拉維納山會院之間的關係。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html