佩雷斯神父在墨西哥恰帕斯州遭殺害

耶穌會士佩雷斯神父20日在墨西哥恰帕斯州遭殺害，兇案是在主日彌撒後發現的。神父生前致力於和平及捍衛人權。

（梵蒂岡新聞網）耶穌會士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父10月20日主日在墨西哥恰帕斯州遇害。當時他在聖克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯社區的堂區舉行了彌撒，之後離開了那裡。在當天的服務安排中，他要在瓜達盧佩堂主持另外一台彌撒，在前往的途中被騎摩托車的人槍殺。

佩雷斯神父40歲出頭，他在當地被視為引導和平與和解的聲音、先知性的聲音，堅實的人權捍衛者。神父在佐齊爾原住民團體出生，一直致力於保護原住民免受虐待和欺壓。他在最近的一次採訪中強烈譴責“恰帕斯州越來越危險的處境，因為受到犯罪團伙的控制”，他甚至也說，捉拿他的賞金有數十萬比索。神父的遇害立即引起民眾的憤慨，當局也作了譴責。

聯合國也認為，佩雷斯神父遇害一事是不可接受的，應立刻進行徹底的調查。墨西哥主教團表達了悲痛之情。主教們寫道，“這暴力行徑不僅使團體失去了一位細心的牧者，而且也使他的聲音消失，這是他孜孜不倦地為該地區的和平與正義進行的奮鬥”。

僅在兩年前，另有兩位耶穌會士在奇瓦瓦州服務的聖堂前被武裝份子殺害。而拉米雷斯（Isaías Ramírez González）神父遇害一事至今仍是一個謎，他的遺體於8月15日在哈利斯科州的首府瓜達拉哈拉市的一座橋下被發現。

（19.10.2024）鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html