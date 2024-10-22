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Il feretro di don Marcelo Pérez trasportato in corteo dalla folla di San Cristóbal de Las Casa Il feretro di don Marcelo Pérez trasportato in corteo dalla folla di San Cristóbal de Las Casa  (AFP or licensors)
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佩雷斯神父在墨西哥恰帕斯州遭殺害

耶穌會士佩雷斯神父20日在墨西哥恰帕斯州遭殺害，兇案是在主日彌撒後發現的。神父生前致力於和平及捍衛人權。

（梵蒂岡新聞網）耶穌會士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父10月20日主日在墨西哥恰帕斯州遇害。當時他在聖克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯社區的堂區舉行了彌撒，之後離開了那裡。在當天的服務安排中，他要在瓜達盧佩堂主持另外一台彌撒，在前往的途中被騎摩托車的人槍殺。

佩雷斯神父40歲出頭，他在當地被視為引導和平與和解的聲音、先知性的聲音，堅實的人權捍衛者。神父在佐齊爾原住民團體出生，一直致力於保護原住民免受虐待和欺壓。他在最近的一次採訪中強烈譴責“恰帕斯州越來越危險的處境，因為受到犯罪團伙的控制”，他甚至也說，捉拿他的賞金有數十萬比索。神父的遇害立即引起民眾的憤慨，當局也作了譴責。

聯合國也認為，佩雷斯神父遇害一事是不可接受的，應立刻進行徹底的調查。墨西哥主教團表達了悲痛之情。主教們寫道，“這暴力行徑不僅使團體失去了一位細心的牧者，而且也使他的聲音消失，這是他孜孜不倦地為該地區的和平與正義進行的奮鬥”。

僅在兩年前，另有兩位耶穌會士在奇瓦瓦州服務的聖堂前被武裝份子殺害。而拉米雷斯（Isaías Ramírez González）神父遇害一事至今仍是一個謎，他的遺體於8月15日在哈利斯科州的首府瓜達拉哈拉市的一座橋下被發現。

（19.10.2024）鏈接網址：www.vaticannews.cn

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