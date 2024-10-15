貝魯特善牧會修女在炸彈下照顧病患

在黎巴嫩魯埃塞特-吉戴德地區管理聖安多尼門診的修女們，即使冒著生命危險也繼續保證緊急醫療，以及向貝魯特廣大地區的人們提供藥物。

（梵蒂岡新聞網）在黎巴嫩，因轟炸而流離失所的人，普遍來說所有平民的情況日益嚴峻。在這種背景下，基督徒團體提供醫療和社會援助的工作也變得複雜。

善牧仁愛聖母修女會修女的見證讓人們對這一艱難社會處境有了一個了解。修女們在貝魯特魯埃塞特-吉戴德地區負責管理聖安東尼門診，該門診負責人尤素福（Hanan Youssef）修女講述道，自轟炸發生後，為人們提供的服務完全被打亂了。“我們所在的地方什葉派占多數，該社區是遭轟炸的目的地，這令我們非常擔憂”。

修女接著說，醫療人員和醫生每天冒著生命危險來工作，病患也是如此。病人被迫來到我們這裡，因為沒有其他醫療中心能給予他們藥品或者進行緊急醫療。尤素福修女指出，現今能做的只有緊急救護和分發藥物，其它的一切服務此刻都停止了，比如，給嬰幼兒接種疫苗。

門診負責人解釋道，這些天，對兒童和婦女的心理幫助的需求也在增加。他們的生活完全改變了，儘管逃離了遭轟炸的地區，他們依然極度害怕轟炸。尤素福修女說，“他們也需要個人衛生用品，可是物資匱乏”。此外，修女描述了貝魯特居民的日常生活，“黎巴嫩首都正經歷前所未見的事。有很多敘利亞難民沒有地方可去，所以就流落街頭。人們睡在人行道上，到處是垃圾”。修女稱這是一座“癱瘓”的城市，“人們因為害怕空襲，只有在緊急情況下才外出”。

基督徒冒著生命危險站在第一線，接待有需要的人，這有助於保持黎巴嫩社會結構的團結。聖安多尼醫療中心負責人說，什葉派團體躲到基督徒地區，他們感到更安全。

尤素福修女說，“黎巴嫩基督徒團體和教會向來尤其臨在於黎巴嫩南部，與以色列接壤的地區。顯然，很多人因害怕遭轟炸而離開”。但有些人一直堅守家園，決不離開，尤其是教會的人員、司鐸、會士修女，他們決定留下來，與那裡的百姓同舟共濟。修女最後指出，“他們如此做，主要是為了傳達和平與希望的訊息，即：新的一天將會來到，聖地有朝一日將恢復和平及和睦共處的能力”。

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