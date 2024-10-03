以色列與伊朗：在耶路撒冷服務的司鐸目睹戰爭的殘酷

在耶路撒冷聖城服務的羅馬教區“信德之恩”傳教團體的莫拉基神父10月1日晚間目睹以色列遭導彈襲擊後向本新聞網講述說，人們“恐懼不安，但沒有損失和死亡。我們繼續在超現實的情況中生活”。

（梵蒂岡新聞網）在耶路撒冷服務的莫拉基（Filippo Morlacchi）神父本月1日晚間，在他住所的陽台上看到從伊朗射向以色列的導彈噴射的白熾火焰照亮了天空。他於2日向本新聞網講述說，“我數了一下，有100多枚導彈。隨後，我到了家中更安全的地方躲避。但或許是無用的，爆炸的威力會摧毀任何避難之地”。神父所在的地方距離耶路撒冷老城區的大馬士革門只有20米遠。

莫拉基神父是羅馬教區“信德之恩”傳教團體的司鐸，現在聽從耶路撒冷拉丁禮宗主教府的調遣。他從得天獨厚的角度觀察到聖城耶路撒冷早就對爆炸和死亡習以為常，1日晚間的襲擊更讓當地的處境變得超現實。神父說，“今天早上沒有警察在外巡邏，只有少許的動靜。那些願意開門做生意的人，就去工作，儘管進入巴勒斯坦領土的檢查站已經封閉了。事實上，我們已經生活在這超現實的情況中好幾個月了”。耶路撒冷在晚間的爆炸中完好無損，沒有造成損害，沒有人死亡。神父嘗試推理說，“看著那些死亡的使者劃破天際，我感覺到導彈襲擊針對的是軍事目標而非民用設施”。

教會為了和平不斷地竭盡全力。耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機宣布，10月7日、哈瑪斯殺戮滿一週年的日子，為祈禱日。莫拉基神父表示，“這裡的每一個基督徒持續不斷地祈求和平，懇求善用理智”。基督徒見證了邪惡力量的蔓延，“他們希望這一切儘早結束”。神父最後祈願說：“我希望聖地轉變成所有人能夠真正相遇的地方。他們能夠真正地和睦共處。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html