參與“包容與殘疾”峰會的部長參觀梵蒂岡電台博物館

日前在意大利亞西西和佩魯賈參加“包容與殘疾”峰會的部長代表團17日晉見教宗後，參觀了位於梵蒂岡花園的教宗電台歷史博物館。

（梵蒂岡新聞網）參加“包容與殘疾”峰會的部長們10月17日蒙教宗方濟各接見後，參觀了在梵蒂岡花園中馬可尼樓內的梵蒂岡電台歷史博物館。這是一個文化、團結和包容的時刻。

聖座傳播部部長魯菲尼接待了這個由意大利殘疾事務部長洛卡特利（Alessandra Locatelli）帶領的代表團，希望部長們“為一個未來”而共同努力，“在這未來中，每個人，無論各自的才能如何，都能感受到自己是團體的不可缺少的成員，因為只有這樣，我們才能真正地逐步實現一個任何人都不能被排除在外的社會的夢想”。

魯菲尼提醒說，近一百年前梵蒂岡廣播電台誕生了，這要歸功於馬可尼的才能，即使在今天，聖座仍使用科技來為克服各種障礙的傳播服務。魯菲尼提到“不排除任何人”的計劃和“梵蒂岡為所有人”的應用程序，目的是推廣一種關懷邊緣人士的傳播。

“包容與殘疾”峰會的參與者參觀梵蒂岡電台博物館活動還包含了共進早餐一項。早餐由意大利主教團提供，“向日葵旅店”的青年負責準備。這個包辦餐飲的機構，將優質美食和患有唐氏綜合症、威廉斯綜合症及其他認知障礙的青年的工作的包容性結合了起來。

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