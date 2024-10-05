聖方濟各瞻禮：和平與美善的呼聲在聖地迴盪

在亞西西聖方濟各瞻禮當天，聖地方濟各會院的法爾塔斯神父撰文講述聖地孩童的處境。

（梵蒂岡新聞網）「和平與美善！」（pax et bonum）這是亞西西聖方濟各打招呼的方式。適逢10月4日聖方濟各瞻禮，聖地方濟各會院的法爾塔斯（Ibrahim Faltas）神父撰文為慘遭戰火荼毒的聖地發聲，尤其是為加沙地帶的孩童就學權發出呼籲。

法爾塔斯神父指出，「孩童與少年在他們的年紀正是好奇心旺盛、熱情活潑的時候。為他們提供學習的權利，便能具體落實和平。這項基本權利在加沙遭到否定，那裡有1.5萬名孩童和少年死亡，眾多學生的求學之路戛然而止，3.9萬名少年在上個學年結束時參加不了高中畢業考。加沙新的學年什麼時候重新開始呢？超過4.2萬人死亡、9.6萬人受傷，更有數不盡的人在瓦礫下沒有音訊：每一個無辜的亡者不只是這悲劇的一個悲慘數字」。

這位方濟各會士表示，「我們可以且應該唯獨懇求眾人的天主、愛的天主，求祂光照全世界所有執政者的理智。願他們每一個人都負起責任，真正肩負起人類生命的基本需求」。

「戰爭應該被廢止、被消除，因為戰爭不可成為人類歷史的一部分，不可是人類的普世價值。誠如教宗方濟各所言，戰爭始終是個挫敗。不遏止戰爭是個醜聞；為了少數人的眼前利益而摧毀許多人的未來，是不道德的。渴求和平是個權利，同時也是人類的義務。和平是人類最勇敢的生命計劃。」

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