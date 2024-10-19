巴勒斯坦基督徒籲請美國天主教徒幫助他們留在聖地

10月13日在美國得克薩斯州聖安東尼奧城至聖聖體堂主持的主日彌撒中，來自約旦河西岸的幾位信徒與幫助他們的堂區信友見面。

（梵蒂岡新聞網）來自巴勒斯坦拜特薩胡爾城的三位信徒10月13日主日得到美國得克薩斯州聖安東尼奧城至聖聖體堂的款待。他們從聖地帶來了用橄欖木製成的精美的聖物以便出售，有十字架、聖像和聖誕馬槽。這些聖物的背後有500個巴勒斯坦基督徒家庭的工作和希望，他們的渴望是，通過在美國堂區出售這些聖物，好能支持他們留在自己的土地上，與此同時，激發購買聖物的人的信仰生活。

拜特薩胡爾城在約旦河西岸，離白冷城僅3公里多。其中一位信徒烏達（Jack Odeh）解釋說，“我在這裡執行我們的有助於巴勒斯坦基督徒家庭的使命，我們那裡有很多問題。首先是基督徒長期守護聖地，那是一個非常重要的地方，基督徒家庭的臨在非常重要”。

自去年10月7日恐怖襲擊事件發生後爆發了衝突，這給生活在巴勒斯坦領土上的人們帶來直接影響。烏達說，遊客和朝聖者曾在他們在白冷城的店裡購買聖物，“現在他們不敢來了”，他就開始努力尋求美國地方教會的幫助，目的是在美國的堂區出售他們製作的聖物。烏達指出，“所有出售聖物獲得的收入都會提供給基督徒家庭，支持他們堅持留守在聖地，因為我們不願意離開聖地，那裡是一個神聖場所，是聖地。是耶穌誕生、死亡的地方。我們真的不能離開這地方”。

來自巴勒斯坦的這三位信徒在他們的旅程中一直與他們的家人保持聯繫。烏達解釋道，“猶太人和穆斯林之間有衝突，基督徒處在這樣的環境中，我們渴望和平，我們不願意要這樣的生活，但不能離開，因為家人在那裡。我每天給家裡打十多次電話，因為它們隨時都有可能遭轟炸。如果沒有親身經歷，就無法理解那裡所經歷的一切”。

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