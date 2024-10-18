全球天主教徒增長至13.89億人

為慶祝世界傳教節，宗座傳教善會整理並發表了年度統計報表，呈現全球天主教會的現況：與前一年相比，天主教徒人數有所增長，終身執事和平信徒傳教員人數也在攀升，要理教員人數則略有下降。

（梵蒂岡新聞網）孟加拉伯里薩爾教區主教羅扎里奧（Emmanuel Rozario）今年5月份在達卡聖神大修院祝聖了8名執事，稱他們為「地方教會的棟樑」，因為執事「秉持忠信和愛去宣講福音、服務窮人」。早在2019年，非洲南部的主教們就發表了有關培育終身執事的新指南，承認他們為教會的使徒工作是一項「重要的財富」。終身執事人數在全球範圍的增長是教會統計報表的一大特徵，宗座傳教善會旗下的《信仰通訊社》在10月20日世界傳教節即將來臨之際，發表了該機構整理的統計數據。

這份年度報表提供了全世界天主教會的整體概況，包括與過往數據的比較，以便於分辨出教會發展的趨勢及潮流。

《信仰通訊社》指出，其統計數據摘自《教會統計年鑑》2022年12月31日修訂本，並在括號中標出了與前一年同期，即2021年12月31日相比的數字變化、增加（+）及減少（-）。

以下內容取自《信仰通訊社》：

世界總人口

二O二一年十二月三十一日，世界總人口為7,838,944,000，與上年同期相比增加了53,175,000。除歐洲外，全球五大洲其它大陸均有所增長。其中漲幅最大的仍首推亞洲 + 29,139,000、非洲 + 15,861,000、美洲 + 8,275,000、大洋洲 + 417,000；歐洲 – 517,000（比上年更為明顯，前一年同比減少了 224,000 人）。

世界天主教徒人數

截止到二O二一年十二月三十一日的世界天主教徒人數為1,389,573,000，與上年同期相比增加了13,721,000。世界五大洲除歐洲（- 474,000）外，其它各大陸均呈增長。全球其它地區增長情況分別為：非洲+ 7,271,000、美洲+ 5,912,000、亞洲+ 889,000、大洋洲+ 123,000。

總的來看，天主教徒占世界人口總數的17.7%，略有增加，增幅為0.03。全球五大洲各地增減情況與上年同期相比不明顯。

每名司鐸平均負責管理的居民

今年，全世界各地每名司鐸平均負責管理的居民數量也增加了，總計增加了126人，上升到15,682人。全球五大洲中，美洲（+ 81）、歐洲（+ 45）、大洋洲（+ 241）；非洲（- 527）和亞洲（- 296）.

普世教會中每名司鐸平均負責管理的天主教徒人數增加了35人，總數增至3,408人。全球五大洲除亞洲（-21）、非洲（-24）外，全部呈現增加趨勢，各地變化情況分別為：大洋洲+ 66、美洲+58、歐洲 + 28。

牧靈區和傳教站

與上年同期相比，牧靈區僅增加了6個。目前，總數達3,036。非洲增加了6、美洲增加了1個；亞洲減少了2個。其它大陸與上年同期持平，即歐洲761、大洋洲81。

據最新統計，全世界共有126,549個傳教站。擁有固定神職人員的傳教站總計2,534，與上年同期相比減少了707個。除歐洲（+5）和非洲（+6）增加外，其它大陸均減少，美洲最為顯著（- 662）、亞洲（- 56），大洋洲與上年持平。

沒有固定神職人員的傳教站共計減少了6,841個，目前總數達124,015個。除大洋洲與上年持平，即842，其它均減少，亞洲（-3,963）、美洲（- 2,071）、非洲（- 796）、歐洲（- 12）。

主教

普世教會主教人數增加了13位，目前總計5,353位。其中教區主教人數增加了19人、修會會士主教減少了6人。目前，教區主教共計4,174位、修會會士主教共計1,179位。

教區主教增加的有亞洲（+10）、非洲（+ 8）、大洋洲（+ 2）。而減少的為美洲（- 9）、歐洲 - 6。全球修會會士主教減少的有美洲（- 9）、歐洲（ - 3）、大洋洲（- 1）；增加的為非洲（+ 7）和亞洲（+1）。

司鐸

普世教會司鐸人數總計407,730人（- 142人）。歐洲再次居首，減少了 – 2,745、美洲- 164。和去年一樣，增加的有亞洲+ 1,160、非洲+ 1,676。繼去年略有增加後，大洋洲今年再度減少 - 69。

教會教區司鐸人數減少439人，總數為279,171。今年歐洲 – 1,924、大洋洲（- 13）。其他大陸均有所增加：非洲 + 814、亞洲 + 547、美洲 + 137。

修會會士司鐸人增加了297人，目前總數為128,559人。增加的有亞洲（+ 613）、非洲（+ 862）；減少的為美洲（- 301）、大洋洲（- 56）、歐洲（- 821）。

終身執事

普世教會各教區終身執事人數增加了974人，總計達50,159人。各大陸中，歐洲（+ 267）、非洲（+ 1）、亞洲（+ 15）；美洲減少了308、大洋洲- 1。

全球教區終身執事人數增至49,535人，全球共增加了960人。除非洲與上年持平，保持457外，其它各地均呈增長趨勢：美洲（+ 697）、歐洲（+ 255）、亞洲（+9）。而大洋洲略有減少（- 1）。

修會中終身執事人數為615人，與上年同期相比增加了14人。其中，非洲增加（+ 1）、亞洲（+ 6）、歐洲（+ 12）；減少的為美洲（- 5）。大洋洲與上年同期持平。

修士和修女

全球修士數量減少了360人，總計達49,414人。除美洲（+ 27）、亞洲（+ 251）增加外，其它地區減少情況如下：非洲（- 299）、歐洲（- 382）、大洋洲（- 27）。

全球修女人數繼續呈減少趨勢（- 9,730），目前總計599,228人。各地分布情況如下：增加的為非洲（+ 1,358）和亞洲（+ 74）；減少的歐洲（- 7,012）、美洲（- 1,358）和大洋洲（- 225）。

在俗團體

全球在俗團體中，男性成員共610名，與上年同期相比全球性增加了17人。減少狀況分別如下：美洲（- 9）、歐洲（- 1）；而增加的是非洲（+ 18）、亞洲（+ 9）；大洋洲保持不變。

女性成員減少了733人，總計18,955人。本年度增加的只有亞洲（+ 29）；其他大陸均減少：非洲 - 80、大洋洲 – 48、美洲 - 79、歐洲- 497。

平信徒傳教士

全球平信徒傳教士人數共計413,286人，共增加了2,837人。各大陸增加情況分別為美洲 + 3,401、非洲+ 94、大洋洲 + 7；歐洲 - 467、亞洲 - 198。

全球傳教員人數減少了28,070，總計2,849,582。減少的是亞洲- 16,951、美洲（- 16,010）、歐洲（- 14,541）、大洋洲（- 121）；增長的僅為非洲（+ 19,553）。

教區和修會大修生

上年同期相比呈減少趨勢。目前，全球教區和修會大修生人數總計108,481名。而去年為總計109,895名。其中增加的只有非洲+ 726和大洋洲 + 12；減少的是美洲（- 921）、歐洲（- 859）、亞洲（- 375）。

教區大修生共計64,908人，與上年同期相比減少了1,645人。此外，教區修生人數增加的有非洲（+ 282）、大洋洲（+ 4）；減少的有美洲（- 864）、亞洲（- 417）、歐洲（- 650）。

修會大修生人數增加，目前為43,573人（+ 231）。增加的有非洲（+ 444）、亞洲（+ 45）、大洋洲（+ 8）。減少的為歐洲（- 209）、美洲（- 57）。

教區和修會小修生

全球教區和修會小修生人數減少了553人，目前總計95,161。但非洲增加了（+1,065）；減少的為美洲 – 475、大洋洲 – 12、歐洲 – 153、亞洲- 978。

教區小修生共計72,462人（- 339）、修會小修生人數為22,699人（- 214）。

和去年一樣，除非洲（+ 929）外，全世界教區修生人數均呈減少：大洋洲（- 5）、歐洲（- 184）、美洲（- 387）、亞洲（- 692）。

修會小修生人數歐洲（+ 31）和非洲（+ 136）增加；其它大陸減少：美洲（- 88）、亞洲（+ 286）、大洋洲（- 7）。

教育領域

在全球教育領域中，教會在全球共開辦了74,322所幼兒園，招收7,622,480名學生；102,189所小學校共招收35,729,911名學生；50,851所初中共招收20,566,902名學生。此外，還有2,460,993名高中生和3,925,393名大學生在教會開辦的高中和大學中就讀。

社會公益及慈善機構

天主教會在全球開辦的社會公益及慈善機構共計102,409所。其中5,420所醫院；14,205家診所，其中絕大部分在非洲（1,604家醫院、5,172家診所）、美洲（1,392家醫院、3,433家診所）；525所麻風病院主要集中在亞洲（260）和非洲（205）。15,476所老人院和慢性病、殘疾人中心，主要集中在歐洲（8,336）。8,874所孤兒院，多集中在亞洲（3,013）、歐洲（2,363）；10,589所兒童樂園；10,500所婚姻諮詢中心。3,141所教育和社會再教育中心，其中絕大部分在美洲（1,391）；33,677所其它類型機構，主要分布在美洲（13,582）和歐洲（15,384）。

全球隸屬聖座福音傳播部初傳和新地方教會部所轄教省

全球隸屬聖座福音傳播部初傳和新地方教會部所轄教省（教省、總主教區、教區、隱修院、宗座代牧區、宗座監牧區、享有特殊權利的傳教區、自治監督區、宗座署理區、隨軍司鐸）共計1,123個，與上年同期相比增加了兩個。絕大部分集中在非洲（525）、亞洲（481）；接下來為美洲（71）、大洋洲（46）。

附錄：二十五年來的變化分析（一九九八至二O二二）

聖年來臨之際，為了幫助讀者進一步了解近二十五年來天主教會在世界及傳教工作領域的狀況，特別是相關統計資料的變化趨勢，本社除一如既往地整理了統計檔案材料外，今年還發表附錄，總結了從一九九八年至二O二二年這二十五年間收集的有關數據。個中涉及全世界天主教人口、司鐸人數、男女修會會士人數及領洗人數。

根據一九九八年至二O二二年期間收集整理的數據，顯而易見的是全球天主教徒人數一直穩步增長。從百分比的角度來看，天主教徒人數揭示了十分重大的意義：一九九八年，世界人口的17.4%為天主教徒。最新統計資料中，天主教徒占17.7%。二O一四年，這一百分比一度達到小高峰（17.8%）。自二O一五年起，一直保持不變。

另一個重要數字涉及司鐸人數。二十五年來，全世界司鐸總數從404,628人增加到407,730人。而修會會士司鐸和修女人數則有所減少。事實上，在此期間，修會會士司鐸人數從未超過60,000人；修女人數也呈同樣的下降趨勢，從一九九八年的814,779人下降到了二O二二年的559,228人。

儘管天主教徒人數不斷增加，但全球範圍內領洗人數卻在減少。從一九九八年的17,932,891人降至二O二二年的13,327,037人。

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