意大利亞西西主教：禧年聖人卡洛·阿庫蒂斯重燃希望

意大利亞西西教區教區索倫蒂諾主教10月12日在方濟各脫衣朝聖地，主持真福阿庫蒂斯紀念日彌撒，也為其封聖撰寫了新的祈禱經文。同時，聖體奇蹟展覽已在主教府開幕，並將持續到11月中旬。

(梵蒂岡新聞網)“在脫衣朝聖地，我們紀念方濟各卸下衣衫，直到一絲不掛，為表明耶穌是他的‘萬有’，並輕簡、沒有牽掛地執行託付予他的‘修復教會’的使命。至於阿庫蒂斯，他甚至蒙召卸下生命與青春去和耶穌一同工作，但不是在塵世，而是從天上從事一份美妙至極的工作，有如聖德、喜樂及圓滿生命的網紅”。這是意大利亞西西教區索倫蒂諾（Domenico Sorrentino）主教10月12日星期六在亞西西脫衣朝聖地的聖母大殿，主持卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）紀念日彌撒時，在講道中所說的。

關於真福阿庫蒂斯的封聖

索倫蒂諾講到：“天主上智的聖意是在幾個月內即將展開的禧年期間宣揚他的聖德並冊封他為聖人。因此，卡洛很快就會是‘聖’卡洛了。但這個頭銜並不是要把他推向一個難以企及的高天。相反，我們會繼續感受到他，就像朋友的感覺一樣，就那麼簡單。主教補充說，出於這個原因，“我想，為冊封大典，撰寫一篇新的祈禱文來表達出他的特徵，這樣很好。我們從今以後就可以誦念這篇祈禱文了”。

卡洛聖體奇蹟展

為紀念真福卡洛·阿庫蒂斯瞻禮日，其中一項活動是瞻禮前夕10月11日在亞西西教區主教府內揭幕的聖體奇蹟展。該奇蹟展是由真福卡洛生前所構思並創作的。該展覽向公眾開放直至11月中旬，開放時間是每天上午10點到下午6點。

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