雅魯培神父列真福品案完成教區階段的程序

教宗羅馬教區代理主教雷納總主教11月14日將主持禮儀，結束雅魯培神父列真福品案教區階段的程序。

（梵蒂岡新聞網）羅馬教區完成了耶穌會第28任總會長雅魯培（Pedro Arrupe Gondra）神父的列真福品案的調查工作。11月14日將舉行禮儀，結束對這位天主忠僕的生平、德行、聖德聲望及標記進行調查的階段。禮儀將由教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）總主教主持，負責調查工作的教區法庭的成員出席。

雅魯培神父1907年11月14日生於西班牙畢爾巴鄂，在馬德里完成醫科學業，其間有意成為耶穌會士的聖召得以成熟。1927年，他進入耶穌會開始初學，培育結束後被派往日本傳教。後來，他在廣島擔任初學導師，親身經歷了1945年8月6日的原子彈災難。為了幫助當地人民，他將初學院改為戰地醫院，由於受過醫學培育，他能夠幫助許多受傷的人。這個經驗給他留下深刻的記憶。

雅魯培神父於1965年當選為耶穌會總會長，陪伴耶穌會經歷梵蒂岡第二屆大公會議帶來的巨大變革：教會面對革新的巨大努力也反映在耶穌會的生活和工作中，他們必須詢問自己在這巨大變革的時代，上主要他們做什麼。雅魯培神父最惦念的問題是關注卑微的人：在他的任期內，耶穌會重新詮釋其使命，選擇為信仰服務和促進正義。他尤其關注難民，要求整個修會回應這項挑戰。

在雅魯培神父的促成下，耶穌會難民服務社（JRS）如今在世界許多地方展開工作，在意大利有阿斯塔里中心（Centro Astalli）。1981年夏天，雅魯培神父因心臟病發作導致癱瘓並失去語言能力。離任後，他於 1991 年安息主懷。在長時間的患病期間，他為自己領導了30多年的修會祈禱。他的列真福品案於 2019 年 2 月 5 日開啟。

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