援助苦難教會組織：世界各地遭迫害的基督徒人數增加令人不安

援助苦難教會組織的報告指出，過去兩年，世界上遭迫害的基督徒人數在增長。

（梵蒂岡新聞網）因信仰受迫害者“人數比以往任何時候都多”。援助苦難教會基金會在一份名為《受迫害和被遺忘？2022-2024年基督徒因信仰遭受壓迫的報告》證實了這一點。這份報告分析了過去兩年，從2022年8月到2024年6月的數據， 10月22日在英國議會介紹了該報告的最新版本。

援助苦難教會組織解釋道，這項研究是在從拉丁美洲到遠東地區的18個國家進行的。報告的一個重要部分是由因宗教原因遭受攻擊的人的見證，以及一些有關事件的詳細描述組成的。這些資料都是援助苦難教會組織通過與各國本地人的聯繫而獲得。該組織在其網站上介紹這份報告時寫道，“針對基督徒的宗教暴力的增加比以往任何時候都高”。援助苦難教會組織指出，這一點在由其他機構，比如由皮尤研究中心進行的調查中也很明顯。

援助苦難教會組織國際執行主席林奇（Regina Lynch）接受本新聞網採訪時說，援助因自己的信仰而遭受迫害的人不能被認為是教會的一項可選擇的工作。“該當採取有助於世界各地遭迫害的基督徒的行動，不僅是為了捍衛基本人權和尊嚴，而且也是關懷那些因信基督而遭受迫害的人”。

林奇指出，“作為宗座基金會，我們遵循教宗方濟各的指示，他經常呼籲關注這事。最近一次，他在今年8月24日強調，基督徒要關懷信仰內的弟兄姐妹，特別是那些遭受不公正、虐待和仇視的人”。林奇強調說，援助苦難教會組織以三種方式提供援助：物質援助、祈禱、收集和傳遞有關世界各地基督徒的情況的訊息。

在這份報告中，也提到針對信徒的不同方式的迫害。進行迫害的有國家和公共機構，也有私人團體，包括宗教極端份子和犯罪團伙。所提及的干預和迫害方式包括：越來越多以褻瀆罪名而逮捕其他宗教信徒、毀壞或沒收其他宗教的禮儀場所、強迫其他宗教信徒改教或對他們施以逼婚、恐嚇和綁架等手段。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html