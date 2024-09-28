魯汶大學：歷史最悠久的天主教學府

魯汶大學根據語言的不同分為兩所大學：荷蘭語魯汶天主教大學和法語魯汶天主教大學，2025年慶祝建校600週年。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各在比利時訪問期間，分別與荷蘭語魯汶天主教大學及法語魯汶天主教大學的教員和學生們會面。魯汶天主教大學是歐洲歷史上最悠久的大學，目前已開始一系列活動，慶祝建校600週年。

魯汶大學是歐洲低地國家最古老的大學，也是世界上現存最古老的天主教大學。1425年12月9日，應魯汶市的請求，在布拉邦公爵（Duca di Brabante）若望四世（Giovanni IV）和該城神職界的支持下，瑪爾定五世教宗頒布《不朽的智慧》（Sapientie immarcessibilis）詔書，創建了這所大學。最初，該大學設有四個學院：人文科學學院、教會法學院、民法學院和醫學院。1432年，教宗批准增設神學院。

大學成立僅一個多世紀後，在校學生就已達到大約2,000名，並湧現出了一些著名人物，其中有人文主義者德西德里奧·伊拉斯謨(Desiderio Erasmo)，他在魯汶呆了幾年，為這所年輕大學的發展做出了貢獻。他負責發行多默·莫爾(Thomas More)的名著《烏托邦》（Utopia），該書於1516年在魯汶出版。1517年，伊拉斯謨在魯汶也參與了“三語學院”的建立，即是“歐洲新知識學校”，旨在學習和研究希臘語、拉丁語和希伯來語。

魯汶大學致力於天主教對宗教改革的回應，但在法國大革命時期，於1797年被關閉，1834年，比利時主教們重建了魯汶大學。1914年德國入侵比利時，該大學的著名圖書館被德軍燒毀。之後，於1921至1928年間，在美國和其它許多國家的資助下，圖書館得以重建。不幸的是，在1940年德國入侵期間，圖書館再次被摧毀。二戰結束後，圖書館得以再次重建。

1968年之前，魯汶大學一直是統一的大學實體，後來根據語言的不同分為兩所大學：一所是位於魯汶的荷蘭語魯汶天主教大學，另一所是位於新魯汶(Louvain-la-Neuve)的法語魯汶天主教大學，新魯汶位於魯汶西南偏南約24公里處。

現今的魯汶大學選擇面向國際的科學發展方向。大學的研究中心迅猛發展，學生數量也快速增長。該大學有超過60,000名學生，分布在魯汶市內外的各個校區，加上大學醫院，總計有近10,000名員工。作為歐洲主要的研究機構之一，毫無疑問，魯汶大學被視為眾多領域的全球參與者之一。基於基督信仰對人類與世界的觀點，魯汶大學的使命是將自己呈現為一個公開討論社會、哲學與倫理問題的場所，以及提供社會團體批判性意見的中心。在2024至2025學年度，荷蘭語魯汶天主教大學和法語魯汶天主教大學將透過展覽、討論會、和會議，以及其它類型的活動慶祝建校600週年。

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