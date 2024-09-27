無染原罪聖母婢女會的使命：令神恩在時代挑戰中具有意義

無染原罪聖母婢女會在烏克蘭為陣亡將士的母親和遺孀提供心理治療和支持，照顧陣亡士兵的遺孤，以竭力治癒戰爭創傷。修女們在防空警報不斷響起、有被導彈擊中威脅的城市開展事工，但沒有一個人表示過希望前往更安全的地區。

萬迪奇 (Emilia Vandych) 修女

近132年來，烏克蘭天主教希臘禮教會的無染原罪聖母婢女會（Congregazione delle Suore Ancelle di Maria Immacolata）始終踐行著聯合創辦人之一真福吉奧薩法塔·霍爾達舍夫斯克（Giosafata Hordashevska）發起的使命，並一直秉承著她的主要信念：“在最需要的地方服務”。



“希望之橋”

為了回應當今世界的挑戰，修女們集中精力支持生活在困難之中的家庭。她們在烏克蘭開展了兩項社會方案。值得一提的是，23年來修女們一直在實行“希望之橋”項目，現在正幫助著超過100名兒童。從這項倡議的開始至今，修女在恩人的支持下已經援助了超過300名兒童。修道院裡開設了13個“希望之橋”中心，修女們在那裡負責孤兒以及多子女貧困家庭兒童的靈性需求。修女還給孩子們上要理課，並組織了一系列朝聖活動。她們從事的服務項目數不勝數，其中還包括為兒童提供精神支持、物質和社會援助。

“希望之家”

利沃夫的“希望之家”項目中正在開發著另一個社會服務領域，該項目致力於幫助和支持社會弱勢群體：失去父母（包括因戰爭而失去父母）的孤兒、境內流離失所者、多子女的貧困家庭、生活艱辛的家庭和處境艱難的女學生。這所弱勢者之家的第一批住戶是從2014年頓巴斯戰爭中逃離出來的有孩子的家庭。2022年大規模入侵烏克蘭伊始，“希望之家”成了境內流離失所者的庇護所。

針對戰爭遺孤的項目

由於俄軍在烏克蘭進行大規模的侵略，無染原罪聖母婢女會將她們的事工轉向了幫助戰爭中陣亡軍人的遺孤，這一項目得到了波蘭聖母婢女會（le Suore Ancelle di Maria della Polonia）和恩人的支持。迄今為止，該項目已經惠及120名兒童。這的確是一項繁重的工作，它需要修女們深入寡婦和孤兒的家庭，為真正有需求的人帶去靈性支持。該項目負責人德羅茲（Anna Drozd）修女介紹道，波蘭和烏克蘭的聖母婢女會共同支持著失去丈夫的寡婦和失去父親的兒童，並向他們提供了各項援助：食品、衣服、藥品、基本必需品和家庭用品。修女還為兒童們組織了旅行，以幫助他們感受到一些童年的快樂，並鼓勵孩子們與同齡人交往，結交新朋友和同伴。這一為戰爭中成年士兵的家庭提供援助的項目已在烏克蘭多個城市開展。

無染原罪聖母婢女會為陣亡將士的母親和遺孀提供心理治療和支持，以竭力治癒戰爭創傷。修女們認真傾聽需要幫助者的心聲，而最重要的便是為戰爭受害者及其家人祈禱。修女們還為不同信仰和教派的人提供靈性和心理支持以及各種援助，以侍奉臨在於每個人身上的基督。

軍人的靈性陪伴

一些修女可以前往前線，其中克蘭紮（Tadeia Klanza）修女探訪了戰鬥人員，為士兵和隨軍司鐸提供了多項幫助。另一位修女是職業治療師，幫助利沃夫州特拉斯卡韋茨（Truskavets）的士兵進行康復治療。

堅持不懈地服務

對於無染原罪聖母婢女會而言，在烏克蘭繼續開展戰前事工和祈禱非常重要，這體現出她們堅決且隨時願意應對當今的挑戰。在這種困難的情況下，烏克蘭天主教希臘禮教會的無染原罪聖母婢女會繼續與她們的人民在一起，分擔悲傷、痛苦和損失，為受苦受難的人拭去眼淚，聲援那些需要幫助的人，培育堅韌和勇氣，在黑暗佔據的地方帶去光明。

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