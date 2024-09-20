耶穌聖心護理病人會修女：在東帝汶擴大照顧殘疾人士的使命

耶穌聖心護理病人修女會的修女們於2019年抵達東帝汶，4年後她們開設了一間精神心理健康中心。修女們深信，為能達到關心當地人民、他們的文化和需求的目的，開設一間心理健康中心是必要的。能有機會為需要心理治療的人服務和改變他們的生活，修女們衷心感恩。

貝尼托（Isabel Santamaría Benito, HSC）修女

耶穌聖心護理病人修女會的馬丁斯（Isabel Martins）修女，自青少年時就夢想成為一名傳教士。對她來說，“成為傳教士意味著去遙遠的地方，遠離我最愛的人，這樣就可以將自己更多地奉獻給他人”。

隨著時間的推移，馬丁斯明白，心中期望成為傳教士並不需要實際前往遙遠的地方，而是要接近更有需要的人。馬丁斯修女在講述她的聖召時說：“我總是渴望關心其他文化、其他人，通過我的貧窮，將自己更多地奉獻給他人，同時從他人那裡得到更多，不是積累外在的財富，而是獲得充實的精神生活和內心自由。”

製造新事物的召叫

馬丁斯修女的夢想在她從她的院長那裡得到一個消息的那一年實現了。那就是：“是的，修女可以去東帝汶，我們相信她可以是第一批派遣的修女中的一員……”馬丁斯修女感謝天主的臨在，感謝修會及許多從遠處和近處認識的人。修女開始為去東帝汶做準備。

馬丁斯修女抵達東帝汶後，開始與另外兩名被派遣的修女一起工作。第一步是建立修會團體，走上街頭與鄰居見面，在所有的相關人士之間建立起關係。修女說：“請相信我，我們在這裡就是走出去，走出去，走出去！”她們每天去探望她們的鄰人，去認識患者的親屬，以及探望在遠處生活的人。她們經歷了艱難時刻，但並沒有灰心，她們能夠成為許多生活於社會邊緣的人希望的標誌。

修女們抵達東帝汶4年後，即在2023年8月，她們開設了一間精神心理健康中心，這是一個幫助早期診斷的地方，在該中心可以進行篩查和治療的諮詢，對確診患者進行隨訪，減少精神病患者的家庭蒙受恥辱，並培訓新的專業人員。

天主作為的奇跡

馬丁斯修女懷著學習天主謙卑的心，認識到她在東帝汶獲得的富饒。修女講述她在這個亞洲國家的經歷時說：“我們在許多患者的臉上看到天主。當我們坐在他們身邊、擁抱他們時我們感受到這一點，我們向他們的親屬和鄰居證實，儘管他們受到疾病的影響，但他們的生命依然有同樣的價值和尊嚴。”幸運地是，儘管有些患者的病情尚不穩定，可大多數病人都已很好地融入家庭。隨著治療達到預期的效果，“小小奇跡”發生了。有更多的家庭參與，這對病患的康復至關重要。

成就與新挑戰

自精神心理健康中心開設以來，修女們已治療了72位在精神方面有問題的人，為東帝汶另外26位長者或病人送了聖體。她們所面對的最大挑戰其中一個，是如何幫助更多受中心照顧的精神病患前往職業治療服務中心，因為前往該中心很困難，並且大多數家庭無法支付交通費用。馬丁斯修女反思這使命的挑戰說，“我們要相信，挑戰是傳教使命的特色，其中大多數挑戰不是不能克服的。毫無疑問，天主不會讓我們孤單。當我們出門時祂在那裡，當我們停下來和省思時祂在那裡……”。

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