貝特萊斯修女從肯尼亞發聲：殘障並不代表無能

殘障兒童擁有著未經開發的潛力宇宙和無與倫比的勇氣。貝特萊斯修女在肯尼亞一所學校的經驗證明：身體的障礙並不意味著無能，每一個孩子都值得擁有發光發亮的機會。

羅塞琳·萬巴尼·瓦芙拉修女（Roselyne Wambani Wafula,fsp）

“作為天主教修女，尤其是作為聖亞納方濟各修女會（Suore francescane di Sant'Anna）的修女，我們蒙召來服務最脆弱的人群。我們致力於減輕人們痛苦、推動積極改變，這也不斷促使我們為所照顧的眾多弱勢者發聲”，貝特萊斯（Beatrice Jane Agutu）修女如此強調道。她管理著位於肯尼亞基蘇木（Kisumu）市的聖瑪爾定包瑞斯特殊學校（la scuola speciale S. Martino Di Porres），為超過300名患有各種身體障礙的兒童提供服務。她不只是在敘述經歷，而是呼籲轉變模式，來為弱勢人群提供關愛、支持和同情。



貝特萊斯修女曾經是一名普通學校的老師。然而，一個深根於她心中的召叫引領她走上了探索特殊教育的道路。那是一個始於2003年的經歷，她當時在一所聾啞學校服務。“即便我以前沒有學習過手語”，修女告訴梵蒂岡新聞網，“可是我的決心和同情心促使我往前走”。今天，她已經能與聽障者流利的溝通。

貝特萊斯修女就如同孩子們的知己、嚮導、導師和母親一樣。她的職責遠不止語言教學。“我照顧著三百多名患有各種殘疾的兒童，包括腦癱、肢體障礙、智力障礙等”。

進入修女的這所學校也並非易事。為了讓孩子們得到正確的診斷並在學校中獲得恰當的安置，父母必須在入學前帶領孩子通過複雜的醫療和教育評估程序。“我們的學校是這些孩子們的家”，修女解釋道。“他們中的很多人都被限制在家裡，如同累贅一般被對待，不為外界所知：這種孤立加劇了孩子們的脆弱性，並限制了他們的機會。”

學校還是很多人的救贖之地。孩子們在那裡找到了接納、自由、友誼、歸屬感、學習和成長機會，最重要的是，他們尋得了愛。貝特萊斯修女對學生潛力的堅信不疑讓人動容。她看到的不是學生的身體障礙，而是他們未被開發的能力。修女的積極態度也印證了她的理念：“殘障並不代表無能”。她的眼界超出了孩子們面臨的挑戰，她看到了每個孩子身上的潛力。

“管理學校是一場持久苦戰”，貝特萊斯修女指出，她的學校面臨著艱巨的挑戰。政府支持不足、資源短缺以及學生的迫切需要都是顯而易見的。社會常常將這些孩子視作負擔，這給修女和她的團隊帶來了嚴峻考驗。

很多父母無法提供基本必需品，更別談援助和特殊教育的開銷，他們因養育殘障兒女而不堪重負，並常常向孩子的爺爺奶奶尋求幫助。修女講述道，“政府提供的幫助是微不足道的，像我們這樣的機構只能獨自承受這些挑戰”。修女的團體也難以滿足學生們的迫切需求。然而，修女和她的團隊仍然堅持不懈，向孩子們提供教育以及基本的護理，包括食物、衣服和醫療護理。

最令人痛心的挑戰也許是廣大團體的冷漠。學校非但沒有得到援助，卻經常被視為一種可利用的資源。學校和學生們被邀請為教會的活動做貢獻，但有時只得到微薄的經濟支持。在梵蒂岡新聞網的採訪中，兒子患有腦癱的奧拉雷女士談及，她們這些父母遭受的恥辱是，人們認為一定是孩子父母做錯了什麼，才導致這樣的後果。她呼籲社會理解此類客觀事實，最重要的是不帶偏見地接納這些兒童，並為他們提供必要的照顧和支持。

雖然存在諸多障礙，但仍有很多非凡的成功時刻。一位年輕女生曾經無法讀書寫字，卻成為了一名傳教士，並鼓舞著同齡人。“這些故事激發了我的熱情，並推動我繼續照顧這些孩子，建設一個不論能力如何，所有兒童都會得到重視和支持的世界”，貝特萊斯修女說道，“這些孩子應該受到讚美，而非憐憫”。

最後，貝特萊斯修女邀請所有人共同培育殘障兒童的夢想和潛力。“加入我們”，修女鼓勵道，“建設一個殘障並不意味著無能，卻是非凡成就的催化劑的世界。”

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