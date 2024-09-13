耶穌聖嬰婢女會修女從事兒童教育工作來侍奉天主

教育兒童是耶穌聖嬰婢女會的神恩。該會的修女們在非洲興辦學校，並將教會的關愛帶給她們所服務的村莊和城市。

達庫拉（Emmanuella Dakurah, HHCJ）修女

耶穌聖嬰婢女會是個國際修會，由愛爾蘭仁愛女修會的天主的婢女沃爾克修女創立。這位修女於1923年來到非洲尼日利亞，她希望通過教育來在當地傳播福音和促進婦女的發展。

修女以自己的生活見證宣講福音，她在提高當地人生活水平上作出毫無保留地奉獻。數十年來，作為教育工作者的她，對醫療援助、要理傳授和社會工作也努力不懈。

1931年，四名設在卡拉巴爾的聖若瑟學校的學生表示有意加入修會，這令沃爾克修女萌生了在尼日利亞創立一個本地女修會的意念。就這樣，耶穌聖嬰婢女會於1937年誕生了。

隨後的數十年中，這個新修會不斷發展，修女成員不僅是尼日利亞本地人，還有些是來自喀麥隆、東哥、加納、 塞拉利昂、英國、肯尼亞。目前，該修會在非洲、歐洲、美洲都設有會院。

耶穌聖嬰婢女會的修女們通過她們的奉獻生活、團體生活、領導方式、傳教活動所做的見證，來轉變人們的生活。她們服務的優先選擇對象是窮人、婦女和兒童。教育兒童的工作是她們各種服務中最為活躍的一項。人們稱她們為“好老師”和“優秀的學校管理人”。一位修女說：“我們在孩子們身上看到耶穌。見到孩子們在知識上和在天主的愛中成長，我們滿心喜悅。”修女們對兒童的培育，是道德、紀律、德行、學識數管齊下，為了幫助他們日後成為有責任感的國民。

會祖沃爾克修女曾不斷叮囑她的修女們記得“每一位教師也是一位要理教員和傳教員”，修女們不負會祖的期望，在她們的學校中除了傳授知識外，同時也講授要理，是以教學、幫助學生和傳授要理並重。

在加納，人們稱耶穌聖嬰婢女會的修女為“學校婢女”。修女們說，“我們決心給予青少年一個思想、身體、靈修兼顧的培育，即一個全人的培育”。從幼兒園到大學，她們的培育是令學生擁有應對生活中一切挑戰的能力，而不僅僅是一紙文憑。修女們也為殘疾兒童開辦特殊學校。這項服務令他們的父母重獲希望。修女們說：“我們的工作不僅是教育這些孩子，也推動一些機構和個人捐款，用來購買孩子們需要的拐杖、輪椅、制服，也用來給孩子們交學費”。

加納有些村莊裡，有許多兒童無法進合格的學校學習。修女們特別來到這些地方服務，幫助當地青年得以靠自己的心智、思想和雙手應對未來。

耶穌聖嬰婢女會的修女們跟隨會祖的腳步，牢記她們培育工作的宗旨，為人們提供高水平的培育。她們在兒童和青年身上看到了教會和世界的前途。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html