近距離見到教宗：我感到非常激動和興奮

新加坡的信友們終於盼來了教宗方濟各。32個堂區的大約1千名信友早已在機場等候，其中有些人在教宗抵達後還有幸與他近距離見面，這令他們無比激動和興奮。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各9月11日下午抵達新加坡樟宜機場時，受到了信眾的熱烈歡迎。實際上，他們在那裡等待了三個多小時。據《海星報》的報導，在等待中原本烈日高照的天空開始落下小雨，但絲毫不減信眾的高昂情緒，反而齊聲祈禱。其中的幾位信友過後分享了她們的體驗。

許月圓說，志工提到如果下雨就會取消迎接儀式。我們便一起大聲誦念玫瑰經祈求好天氣。天主果真讓烏雲留在天空，不許它滴下。“我成為教友33年，從沒想過能這麼近距離與教宗見面。我感到非常激動和興奮，高聲呼喊：‘Viva Papa！’當教宗的座車緩緩經過時，我與教宗只有一個手臂的距離。這是我這一輩子最難忘和最感動的一刻。”

得以通過這個方式迎接教宗來表達對他的感激，許佩芬感到喜樂和感恩。她說，教宗帶領我們跟隨基督的道路、真理與生命。他的溫良、慈祥與仁愛，很自然地就打破隔閡，整合分裂，為人類的福祉與和諧盡心竭力，實踐基督的愛。“教宗的到訪也激勵了我要在信仰和靈修方面繼續成長，並與大家同道偕行，活出基督的愛”。

原本希望和教宗的近距離能夠讓她和教宗握手的劉嫣姿，雖然沒能得償所願，但她說，能夠面對面看到教宗，已經很喜樂。在等待時，志工讓我們練習‘Viva Papa’的口號，可是看到教宗時，我卻興奮和緊張到忘記！“在歡迎的隊伍裡里，不同國籍的教友聚在一起，雖然彼此不認識，但有同是一家人的感覺，感到我們是個合一的教會”。

雖然三個多鐘頭的安檢和等待，見到教宗卻僅有10秒鐘，但林淑滿說，一切都值得。“我們都很擔心教宗並為他祈禱，因為新加坡是最後一站，教宗一定極度疲憊，但他卻全程微笑，並不斷向信眾揮手致意“。林淑滿很敬重教宗，她說，在這個傳媒充斥的時代，教宗的一些作風和政策常被不瞭解的人扭曲和炒作，但高齡的他卻冷靜對待，專注於他的理念並繼續通過著作傳達訊息。

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