新加坡信友與教宗在體育場的相遇進入倒計時階段

教宗方濟各在新加坡牧靈訪問中的一項重要活動，就是於9月12日在國家體育場主持感恩祭，與當地信友見面。信友們非常期待這件盛事，早就為這個時刻做準備。新加坡《海星報》9月10日發表文章，特別描述了這個倒計時階段。文章的標題為“教宗方濟各新加坡牧靈之旅新加坡教友的最後倒數……”。

距離9月12日教宗彌撒僅剩兩天，志工們在今明兩天進行密集彩排，國家體育場一片熱鬧。教宗彌撒的大理石祭台、特為教宗方濟各準備的專屬座椅，以及天主教靈修中心所屬的大型十字架和聖母態像等，都陸續運到體育場。

當龐大沈重的十字架被多位工作人員升起，並將耶穌苦像高掛上去時，許多人心中無限感動。十字架矗立在教宗此行座右銘的標誌前面，提醒眾人要在基督內合一並充滿希望。

教宗彌撒籌委會主席嚴全明蒙席和天主教總教區禮儀委員會主席楊慶瑞神父到場為出席彩排的志工們祝福祈禱，同時揮灑聖水降福舉行彌撒的大舞台、祭台、合唱團的座位區域和負責視聽器材組員等等。

楊神父也是教宗彌撒禮儀總負責人，他將這次的重大活動比喻為 “國慶遊行”，他指出這項任務需要來自不同行業，甚至不同信仰的許多人共同努力才能完成。

他說，禮儀用品中，主要的是根據梵蒂岡發佈的規格所製作的祭台和教宗座椅。教宗新加坡牧靈之旅的主題為“合一、希望”，其標誌是一個造型獨特的十字架，靈感來自聖體、引導三位賢士的異星，以及新加坡國旗上的五顆星。這個標誌也雕刻在教宗座椅的頂板上，並縫製在教宗的祭披和主教禮帽上。他補充說，1986 年為教宗若望保祿二世彌撒所製作的祭台，因木材受潮變質而今以大理石為替代材料。

10日和11日連續兩天，籌委會屬下不同崗位的志工們為迎接教會首牧的到訪進行最後階段的彩排，大家都嚴正以待，順從負責人的指示，認真投入工作。

進行彩排和試音的，包括將在彌撒前後負責贊美歌曲的青年音樂團隊，及帶領會眾齊唱教宗新加坡牧靈之旅主題曲：“One Church, One People” 的方濟會士葉國祥神父等人。

彌撒中300名送聖體員之一的林建源兄弟（耶穌君王堂）告訴《海星報》，他很高興能夠再次在教宗彌撒中服務。1986年當教宗若望保祿二世到訪新加坡時，他在合唱團獻唱。他說，體育場的場地很大，梯級多且高，因此申請成為送聖體員的首要條件是身體健康，步伐穩健。堂區的送聖體員多數是年長者，較難執行任務，因此這次他選擇了這項服務。“彌撒當天，我們每個送聖體員會分配到大約150個聖體，在安排好的區塊分送給教友，時限不超過15分鐘。”

考慮到教宗年事已高，不宜在彌撒中久坐等待，除了送聖體的時限，委員會也貼心安排在11日舉行一台彌撒，祝聖聖體，以免在12日彌撒當天需費時將聖體交到聖體員手中。

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