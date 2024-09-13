9月13日 常年期第二十三週星期五

金口聖若望主教（聖師）（紀念） 格林多前書 9:16-19,22-27 聖詠 84[83]:3,4,5-6,12 路加福音 6:39-42

一個手提電話就可提供網絡、影片和聊天功能，大大方便了現代人，卻又那麼容易令人分心。我們可怎樣將精神集中？

聖保祿心中有團火，有個清晰的目標 — 我傳福音是不得已的事（參閱格前9:16）。他「長期苦練」，為讓自己全神灌注於最重要的 — 耶穌。

路加福音第六章記述耶穌提到專注和方向。一個瞎子不能給另一個瞎子領路，否則二人都會失去方向。唯獨靠著耶穌作嚮導，才是最佳方法。當我們集中注意耶穌，就有能力活現真福八端的精神（路6:20ff），就能愛我們的仇人（路6:37ff），也能分辨好與壞（路6:43ff）。這過程並不容易，甚至可以是痛苦的。但耶穌會幫助我們看到自己眼中的「大樑」，即禁錮我們的盲點。祂亦會教我們看清楚並集中注意甚麼是重要的。

金口聖若望渡過了兩年獨居、齋戒和熟讀福音的刻苦生活。這過程相當困難，但結果卻讓他口才

了得，吸引人聽他講道。他的證道具說服力，使人

轉化，因為他讓人經驗到耶穌的智慧、親切和慈悲。

主耶穌，在一片混亂當中，請祢教我常能注目於祢。請作我的嚮導吧！

内容來源取自《和平月刊》

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