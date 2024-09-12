9月12日 常年期第二十三週星期四

格林多前書 8:1-7,11-13 聖詠 139[138]:1-3,13-14,23-24 路加福音 6:27-38

今天的福音邀請我們應當慈悲：「你們應當慈悲，就像你們的父那樣慈悲。」

天主是愛，是祂先愛了我們，是祂慈悲地對待了我們。我們藉著那些愛我們的人，經驗著這份愛與慈悲。天主的愛讓我們為生命中所經歷的一切而感恩，因為主的手時常在各種境況中呵護著我們。由於這份愛，我們把自己交付在天主的手中，並深深地相信祂會照料生命中的一切。同時，我們也學習分享從主那裏經驗到的慈悲與愛情，無論是我們喜歡的，還是不喜歡的，甚至包括我們如何慈悲地對待別人和自己。主的慈悲是為所有人的。我們愛，是因為我們被愛著。擁有主的愛，勝過一切。天主的慈悲是我們愛的動力。當我們變得慈悲時，天主子女的身分便會在我們內加強，我們也愈相似天父。謹讓我們乞求天主的慈悲在我們和他人身上不斷地彰顯。

主，耶穌，祢彰顯了父的慈悲，求祢不斷加深我們對祢的慈悲體驗，好使我們也慈悲地對待自己和周圍的人。

内容來源取自《和平月刊》

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