9月11日 常年期第二十三週星期三

格林多前書 7:25-31 聖詠 45[44]:11-12,14-15,16-17 路加福音 6:20-26

今天的福音邀請我們注視天上的賞報：「看，你們的賞報在天上是豐厚的」。

我們每個人活在現世，經歷著不同的艱難。無論是內在生命的飢餓，還是外在生活的艱苦，我們都可在耶穌身上找到意義；因為耶穌經歷了苦難和死亡，進入了祂的光榮，祂也會引領我們進入那永恆的生命。我們的哭泣將要變為歡笑，飢餓要得飽飫，並與耶穌一起活在天國裏。

因為耶穌基督，我們注視永恆的生命；因為耶穌基督，我們在苦難與困境中找到意義，化苦為樂。耶穌基督是生命的方向，是生命的中心。沒有耶穌基督，生命是枯萎的，沒有重心的。謹讓我們乞求耶穌進入我們的生命，點燃我們對祂的渴望，並讓祂成為生命的中心。

主，耶穌，祢是永恆的生命，求祢燃起我們對永恆生命的渴望，使我們在現世的艱苦困難中，體驗永恆的祢。

内容來源取自《和平月刊》

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