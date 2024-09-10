9月10日 常年期第二十三週星期二

格林多前書 6:1-11 聖詠 149:1-2,3-4,5-6,9 路加福音 6:12-19

耶穌徹夜向天父祈禱，然後揀選了十二位宗徒，並以祂無限的慈悲和力量治愈了群眾。這段福音經文中的每一個細節都充滿智慧，值得我們細細品味和默想。

人往往看的是現在，對人對事都是如此，但天主卻不一樣，祂看到我們的未來和可能性。正因為如此，祂揀選了十二位來自不同背景的宗徒。他們中有漁夫，有稅吏，也有熱誠者；性格各異，也有缺點。但耶穌看到了他們的潛力，揀選他們成為福音的傳播者。

這提醒我們，天主的智慧遠超我們的理解，祂使用每個人的特質來成就祂的工程。我們可能會感到自己不足或不配，但只要我們信賴天主，祂自會引領，並會賦予我們力量去完成祂所委託的。天主曉得我們的有限，但只要我們願意交付自己，祂一定會將我們塑造成中悅祂的工具。

主，求祢賜給我們智慧，讓我們不但看到現在，也能懷著愛與慈悲，看到未來，在信賴中成就一切。

内容來源取自《和平月刊》

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