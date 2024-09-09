9月9日 常年期第二十三週星期一

格林多前書 5:1-8 聖詠 5:5-6,7,12 路加福音 6:6-11

耶穌的人性，是良善心謙；同時，祂也是真誠的。這種真誠並非虛假或幼稚，而是發自神性的美善，讓祂能以純淨的心，辨別出真假善惡，並敢於面對挑戰。祂的態度沒有攻擊性，卻堅持對真理與聖善的信靠，勇敢地面對那些顯然是在攻擊祂的人。那些人既然已經對祂起了反感和嫉妒，便開始「尋隙控告祂」。耶穌看清了他們的意圖，卻沒有急躁，而是平靜地質問他們問題的根本，並用行動來告訴他們：你們所關心的不是人，是「自我為義」的規條。

或許，他們以為耶穌故意以治病的行動來羞辱他們。所以，從頭到尾，他們都是在關注著自我（以及自我認為對的事），以至於竟然忽視了耶穌所顯的，一個如此明顯的奇蹟。他們因自我受到威脅而狂怒填胸，錯過了對天主的仁慈大能發出驚奇。我們都被邀請，再一次體會耶穌的心意：祂所關注的是生命。若因為遵守規條而害了或忽視了人命，那無疑是作惡而非行善。

上主，求祢常以正義引領我。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html