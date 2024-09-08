9月8日 常年期第二十三主日

依撒意亞先知書 35:4-7 聖詠 146[145]:7,8-9,9-10 雅各伯書 2:1-5 馬爾谷福音 7:31-37

耶穌治愈這聾啞人的方式比較特別：祂「把手指放進他的耳朵裏，並用唾沫，抹他的舌頭」。耶穌大可憑一句說話，就把這人治好，為甚麼祂要用這樣的方式來醫治他呢？

這讓我想起一種古老的授洗儀式：主禮觸摸受洗者的耳朵，並將唾沫塗在受洗者的嘴唇上。這儀式象徵著聖事的恩典，受洗者通過這儀式，聆聽並接受天主的說話，甘願承擔宣揚天主話語的責任。

我們都需要天主的恩寵來開啟我們的耳朵和舌頭，好使我們能夠清楚地接聽耶穌的訊息，並得到鼓勵和勇氣，向世人公開講述我們所聽到和所理解到的天主話語。

不過，我們也必須承認，人性的軟弱，會使我們不樂意為此而作出任何犧牲。只有當我們真正意識到和體驗到天主的愛時，我們才會心甘情願地不計較任何代價去為主服務。

主耶穌，請祢開啟我們的心靈耳朵，並幫助我們將聽到的給別人講述。

内容來源取自《和平月刊》

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