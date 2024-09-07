9月7日 常年期第二十二週星期六

格林多前書 4:6-15 聖詠 145[144]:17-18,19-20,21 路加福音 6:1-5

有所隱修院以鈴聲為準，起床有鈴，祈禱有鈴，吃飯做工也有鈴；修士們在鈴聲中有序地生活。有位新到的修士，感覺很難適應，尤其對日間的祈禱鈴；鈴聲一響，就必須放下手中的所有工作，朝聖體櫃的方向，一起做個簡短的祈禱，然後再繼續作工。這位修士感覺到是在浪費時間，心裏問：為甚麼不能先把手頭上的工作完成，然後再安心好好地祈禱呢？這位修士向其他修士表白他的想法，其他修士報以默默一笑。隨時間過去，這位新修士變成了老修士。新加入的修士會和他談心，當中亦不乏問到他年輕時提出的問題。這時，他相似其他修士，報以默默一笑。因為，他明白到了人需要經歷成長，也明白到了鈴聲並不能阻止他的工作，反而更讓他明白到工作的目的是甚麼，是在為誰工作；一切隨主，主隨一切。

主，祢是道路、真理、生命，在跟隨祢的旅途中，求祢時刻助我只因祢而生活，只為祢而工作。

内容來源取自《和平月刊》

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