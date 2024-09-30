10月1日 聖德蘭．里修（小德肋撒）

（貞女、聖師、傳教區主要主保）慶日 依撒意亞先知書 66:10-14 聖詠 131[130]:1,2,3 瑪竇福音 18:1-5

耶穌對門徒們說：「你們若不變成如同小孩子一樣，你們決不能進天國。」我們不禁要問：成年人究竟丟掉、失去了甚麼，以至失去了進入天國的機會？

在很多文化當中，都可以看到一個顯而易見的小孩與成年人的差別。小孩沒有社會地位，也沒有發言權，他們完全依賴自己的父母和所處的環境生活，對自己的生活沒有控制權。成年人則想盡辦法要主導自己的、家庭的，甚至是社會的生活方式。

今天教會紀念聖女小德蘭，一位沒太多著作，兼足不出戶的隱修院修女。可是，她卻成了教會的聖師和傳教區主保！這恰恰是因為她的「神嬰小道」給教會和福傳工作所指示的，是最簡單，亦是最重要的成聖之道 — 即在每一件小事上完全信賴天主，也奉獻給主，讓祂掌權。

聖女小德蘭，請為我們轉禱，好讓我們學會在天主面前成為一個小孩子，懂得依靠祂，讓祂給我們的人生掌權。

内容來源取自《和平月刊》

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