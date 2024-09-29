9月29日 常年期第二十六主日

戶籍紀 11:25-29 聖詠 19[18]:8,10,12,13-14 雅各伯書 5:1-6 馬爾谷福音 9:38-43,45,47-48

我們看到若蘇厄請梅瑟禁止兩個不在會幕的人履行天賦的職務；又看到若望和伙伴們禁止一個不是跟從耶穌的人，以耶穌的名字驅魔。也許我們都曾經有過類似的心態：看到資歷不足，卻受到認同，更獲得豐厚回報的人，而心有不甘，甚至認為作出申訴，規限他們的行動，是義不容辭的事。這時，我們根本沒有考慮到，他們所做的，是否有益於大眾，或只想禁制他們，維護自身權益？梅瑟一語道破：這無非出於嫉妒！

嫉妒讓我們只記掛自己的需要，只關心自己所得到的待遇，忘記了天主才是一切恩寵的施予者，忘記了天主對我們從來都是一視同仁。我們欠缺的，是梅瑟的襟懷：巴不得上主的人民，都能領受各自神恩，在自己的崗位上為主服務。

當我們為了自私的原因，而制止別人履行天主

的委派，後果可以很嚴重。耶穌說：「使這些信者中的一個小子跌倒」，代價可能是失去永生的賞報。

天父，求祢赦免我的自負，幫助我看到別人的價值。

内容來源取自《和平月刊》

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