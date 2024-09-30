9月30日 常年期第二十六週星期一

聖熱羅尼莫司鐸（聖師）（紀念） 約伯傳 1:6-22 聖詠 17[16]:1,2-3,6-7 路加福音 9:46-50

約伯傳素來給讀者一種較消沉的感覺：人生總是充滿痛苦的，尤其當難以理解的痛苦發生時；但細讀今天的選經組合，約伯傳和福音所提到的，同是現代人的生活寫照：天災人禍、職場、家庭、社會、友儕人際間的名、利、權、勢的明爭暗鬥、互不相容，以致莫名的痛苦，不斷地折騰著彼此的身心，連稚子也無法倖免，被逼介入「贏在起跑線」的行列。

主耶穌「看透了」門徒們的心思，上主也挑戰撒殫「留心注意」那稱得上為祂僕人所具備的質素和表現 — 十全十美、生性正直、敬畏天主、遠避邪惡。

約伯將一切接受，說了這最後一句：「上主賜的，上主收回。願上主的名受到讚美！」約伯沒有犯罪，也沒有抱怨，讓一切臻於圓滿。

上主，在祢尊威座前，世人算甚麼？請時刻警醒我們，竭力趨近祢願意我們達到的完美，像約伯那樣臣服於祢美善的安排，不求明白，也不深究。唯有祢是萬有的創造主，也是萬善之主！

内容來源取自《和平月刊》

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