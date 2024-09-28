9月28日 常年期第二十五週星期六

訓道篇 11:9-12:8 聖詠 90[89]:3-4,5-6,12-13,14,17 路加福音 9:43-45

細讀今天所選的訓道篇，彷彿看到一個城市、一個國家：發展蓬勃的時候，人民生活無憂，夜夜笙歌。但當「災禍的日子來到」，一切化為烏有，市況蕭條，再找不到半點歡樂。放眼整個世界，當科技高速發展，人們視大自然為私產，盲目開發；直至一天把資源耗盡，留給子孫的就是一個昏暗無光，哀鴻遍野的荒漠。對於這一切，訓道者發出了一句千古浩歎：虛而又虛，萬事皆虛。

這樣看來，存在還有甚麼意義？須知訓道者想說的，不是要叫人萬念俱灰，而是要大家追隨萬物根源的天主，以找到生存的真正意義。為了鞏固人的信德，耶穌降生世上。祂在行奇蹟、顯聖容之後，轉頭告訴我們：「人子將要被交於人的手中。」祂要大家別因為看到奇蹟而相信天主，祂要人謹記即將來到的：祂的被出賣、受難和復活。藉著復活，門徒目睹了在虛幻的現世背後，那真實的永恆。於是，他們冒死也要把重要真相傳遍普世。

主耶穌，感謝你毀滅了死亡，藉著福音彰顯了不朽的生命。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html