9月27日 常年期第二十五週星期五

聖雲先司鐸（紀念） 訓道篇 3:1-11 聖詠 144[143]:1,2,3-4 路加福音 9:18-22

當梅瑟在焚而不毀的荊棘中聽到聲音說：「梅瑟！梅瑟！」他回答：「我在這裏。」之後，那聲音回應：「我是你父親的天主，亞巴郎、依撒格、雅各伯的天主。」接著，梅瑟苦述以色列子民在埃及的奴役，天主遂派他帶以民出谷。梅瑟擔心以民會問到：「叫你來的是誰？」天主向梅瑟啟示：「我是自有者。」

福音中當耶穌問到祂的門徒：「你們說我是誰？」伯多祿在聖神內回答：「天主的受傅者。」耶穌沒有否認伯多祿的回答，而是透過預言自己的受難，啟示並加深他們對祂的認識：祂是為愛世人而受苦受辱，死而復活的基督。從舊約天主派遣梅瑟帶以民出谷，到天主子成為被派遣的新梅瑟，天主都在向我們用祂對人類的行動，啟示祂就是愛我們的天主。

耶穌也邀請我們藉著生活的經驗去體會祂的逾越奧蹟，並回答祂的問題：「你們說我是誰呢？」

主，求祢不斷地在生活中向我啟示祢為我是誰，好讓我藉著祢愛我的愛，來祝聖我自己。

内容來源取自《和平月刊》

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