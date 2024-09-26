9月26日 常年期第二十五週星期四

訓道篇 1:2-11 聖詠 90[89]:3-4,5-6,12-13,14,17 路加福音 9:7-9

訓道篇語帶悲觀，似乎並不符合新約的教導。但若仔細反省，我們會發現，新約的作者，甚至耶穌本人，都套用過訓道篇的一些思想，只不過轉到另一個層面。訓道者說：「人在太陽下辛勤勞作，為人究有何益？」這話在耶穌口中，並不悲觀，同時具挑戰性：「人縱然賺得了全世界而賠上自己的靈魂，為他有甚麼益處？」（谷8:36）。

「眼看，看不夠；耳聽，聽不飽。」不夠、不飽，不應叫人氣餒，反邀請人開放心靈，迎向眼所未見，耳所未聞的超越。瑪竇福音13:17說：「有許多先知和義人，想看你們看見的，而沒有看到；想聽你們所聽見的，而沒有聽到。」我們能夠在基督內「看到、聽見」，我們實在有福！而我們在世旅途中所「看到、聽見」的，也確實是無止境的，因為「天主為他的人所準備的，是眼所未見，耳所未聞，人心所未想到的」（格前2:9）。

主啊！求祢常保我們的心靈開放，自由地去擁抱祢的真理。

内容來源取自《和平月刊》

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