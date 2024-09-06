9月6日 常年期第二十二週星期五

格林多前書 4:1-5 聖詠 37[36]:3-4,5-6,27-28,39-40 路加福音 5:33-39

追逐世間名利者，以身為大官、大老闆為榮，一個低級官員或普通服務員，也許常不敢暴露身分，甚至會感到尷尬。聖保祿使人感到驚訝，因為他渴望人們把他視作服務員，即基督的服務員。他並不覺得這是一種恥辱。身為基督的服務員，並沒有使聖保祿貶低自己，而是使他成為一個對自己、對他人的是非謠言、對世界，都是個自由的人：「至於我，或受你們的審斷，或受人間法庭的審斷，為我都是極小的事，就連我自己也不審斷自己」。做主的僕人，意味著不成為金錢、酒精、權力地位等的僕人。基督至真、至善、至美、至聖；忠誠事奉祂，就是事奉真、善、美、聖。用孟子之言，就是「事天」。所以，聖人們都有孟子所說的浩氣：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫」。

主，請讓我不要因為身為祢的服務員而感到羞恥。請幫助我像聖保祿一樣，敢於因為自己是祢的服務員而自豪。請賜給我世界無法給予的自由與平安吧！

内容來源取自《和平月刊》

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