9月25日 常年期第二十五週星期三

箴言 30:5-9 聖詠 119[118]:29,72,89,101,104,163 路加福音 9:1-6

耶穌召集了十二宗徒，派遣他們「周遊各鄉村，宣傳喜訊，到處治病」。耶穌派遣，本身就是一份恩寵。祂不但賜給宗徒們能力和權柄，也給他們信心，邀請他們全心依賴上主的恩賜。主耶穌預先提醒他們，在履行使命時，即使已經擁有一些適切的能力，但仍可能會遇上困難。這並不一定是因為他們能力不足，而是作為基督的跟隨者所宣傳的喜訊，並不是到處受人歡迎。然而，主耶穌要求他們不要放棄繼續前行，務要履行使命，把救恩帶給樂於接受喜訊的人。

同樣，我們都被邀請在日常生活中，好好地為主作見證，讓身邊的弟兄姐妹能夠體驗到天主的國已經臨於我們當中。這是主耶穌給每一位基督徒的派遣，所以，祂也必會賜給每一位願意接受使命的人足夠的恩寵。這份使命不但會讓人接觸到天主，體驗祂的愛，也讓人與主耶穌同行。

主耶穌，仰賴祢的慈恩，我們能夠樂於接受祢的派遣，我們感謝、讚美祢！求祢陪伴我們走入人群，為祢作見證。

内容來源取自《和平月刊》

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