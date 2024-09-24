9月24日 常年期第二十五週星期二

箴言 21:1-6,10-13 聖詠 119[118]:1,27,30,34,35,44 路加福音 8:19-21

短短四節福音，足以叫人大吃一驚。耶穌在加里肋亞傳教，此刻大概是來到一間房子裏。群眾圍繞祂坐著，在聽祂講道，人多得水洩不通。祂的母親和兄弟都來了，但沒法接近祂。於是給祂傳個口訊，説他們來了，想要見見祂。可是，耶穌竟這樣回答：「聽了天主的話而實行的，才是我的母親和我的兄弟。」教我們不禁要問：誰是我的家人？

根據耶穌的說法：人生來首要的關係，是每個人跟天主的關係。雖然每一個人都在家庭出生，但我們首先是屬於天主的，其次才是屬於他人的。意思是：人能和人建立深厚的關係，是因為大家都是屬於天主的。換句話說，我們的父母、兄弟（姊妹），就是那些聽了天主的話而照著生活的人。耶穌給「家庭」下了一個新的定義。

當我們聽了天主的話而實行，我們就成為天主家庭中的一員；耶穌是我們的長兄，我們彼此是主內的兄弟姊妹。

願天主永受讚美！

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html