9月23日 常年期第二十五週星期一

聖碧岳．庇特來司鐸（紀念） 箴言 3:27-34 聖詠 15[14]:2-3,3-4,5 路加福音 8:16-18

耶穌給門徒解釋了撒種的比喻後，教導他們「應當留心要怎樣聽」天主的話。

真正聆聽天主話語的基督徒，會致力成為世界的光，不會用器皿遮蓋住散發的光明，而是承行天主的話，在生活中做個行善和正直的義人（見今天的讀經一和聖詠），把基督，把光明帶給別人。

今天教會紀念的聖碧岳．庇特來司鐸，讓天主的話發光發亮。他像聖方濟各．亞西西一樣，身上帶有耶穌的五傷。1918年9月20日的星期五早上，當碧岳．庇特來司鐸在他老舊的小堂，對著詠經席的苦像祈禱時，得到印上五傷的恩典。這些傷口，持續半個世紀，都會裂開和流血。據悉，聖人亦能分身（同時在不同地方現身），也能離開地面漂浮在空中。他亦能觸摸病人使人痊愈。他分受基督苦難的同時，也把基督的愛帶給別人。他每天聽告解十六小時，安慰病者，教導眾人。

天主，願聖碧岳．庇特來司鐸的聖德，激勵我們做個發光發亮的基督徒，把祢的福音帶給別人。

内容來源取自《和平月刊》

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