9月21日 聖瑪竇宗徒（聖史）慶日

厄弗所書 4:1-7,11-13 聖詠 19[18]:2-3,4-5 瑪竇福音 9:9-13

天主向我們發出成聖的召叫。我們既領受了不同的恩寵，每一個人都應善用天主的恩賜。我們的行動，既要與所受的恩寵和召叫相稱，便應遵循個別的途徑，為建樹基督的身體，各盡其職。我們必須辨明自己特有的道路，全然獻上自己，在所作的一切事上，並在身處的任何地方，以愛德生活，發揮最美善的一面。我們可嘗試在祈禱中聆聽天主對我們的期望，然後，即使是最微小的決定，都照祂的期望而作。

耶穌召叫罪人，我們雖有不足和缺失，但仰賴天主的慈恩，仍可回頭，向前邁進，努力成聖，榮主救靈。聖德在於與基督結合為一，藉此活出祂生命的奧秘。聖德在於以獨特和個人的方式，與主耶穌的死亡和復活結為一體，不斷地與祂一起死而復活。聖德也體現在生活中，重現耶穌在世的貧窮生活，親近最卑微的人，並在愛中交付自己。

天主聖神，求祢在我身上塑造個人的奧蹟，讓我得以在現今世界中，呈現耶穌基督。聖瑪竇，請為我禱！

内容來源取自《和平月刊》

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