9月20日 常年期第二十四週星期五

聖金大建司鐸、聖丁夏祥及同伴 （殉道）（紀念） 格林多前書 15:12-20 聖詠 17[16]:1,6-7,8,15 路加福音 8:1-3

教會紀念殉道聖人，向他們致敬，因為相信天主賞賜的生命是寶貴的。正常情況下，沒有人會主動放棄自己的生命，除非確實得到天主的恩寵，不然，不可能憑自己的力量，為了活出信仰，而選擇捨生。這恩寵首先是對永恆生命的渴望，正如讀經一所說：在基督內，眾人都要復活。這樣的信仰，必須毫無虛偽，因為在面對生死抉擇時，虛偽的信仰沒有辦法支撐人的良心，繼續堅持下去。

雖然，在日常生活中，我們絕少需要作出如此嚴峻的抉擇；畢竟，在每個選擇中都想到天主，以讚頌、欽崇、事奉祂為目的，是每個人的一生操練。福音中提到的婦女們就是很好的例子，她們的生活以信仰支撐。在旁人看來，她們的做法儘管荒誕不羈，可是，她們的生活見證，與殉道者的情懷異曲同工：專注於天主，其他一切都不再重要了。

天主，求祢賜給我們同樣的專注，在繁忙凌亂的生活中，始終一心向祢。

内容來源取自《和平月刊》

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