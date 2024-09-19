9月19日 常年期第二十四週星期四

格林多前書 15:1-11 聖詠 118[117]:1-2,16-17,28 路加福音 7:36-50

人貴乎有自知之明。在今天選讀的經文中，我們見識了甚麼是在主前的自知。那位請耶穌到家中吃飯的法利塞人，怎也沒料到一位不速之客，會給他上了最生動的一課。一名城中的罪婦，急速來到主的面前，用她的行動表明自己是個罪人，並以她獨特的方式向主示愛。目睹這一切的法利塞人，不僅沒有意識到自己對主的高傲，還在心裏判斷來到主前，顯示謙卑之愛的罪婦。耶穌與他的對話，將這一切揭穿。原來，在主前最大的明智，就是仿效這位婦人。以主人的姿態把耶穌請到家中的方式是不可取的，因為，只有祂才是真正的主人。

保祿在認識主的路上，屬於後知後覺，但卻擁有後來居上的風範。他宣認耶穌是他的生命之主，並為福音兩肋插刀。可是，他卻謙卑地自認「像個流產兒」，因為他知道在主的面前，他是多麼的不堪。

主，讓我們今天來到祢前，努力效法保祿和那位罪婦，用自己的方式，表明跟祢的主僕關係，謙誠地讓祢做我們的生命主人。

内容來源取自《和平月刊》

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