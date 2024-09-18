9月18日 常年期第二十四週星期三

格林多前書 12:31-13:13 聖詠 33[32]:2-3,4-5,12,22 路加福音 7:31-35

聖保祿筆下的這篇「愛德頌」，膾炙人口，常在基督徒的婚禮中恭讀，就連非基督徒都喜歡。

我們向天主祈求許多不同的恩寵，保祿教我們要求愛德，因為這是「更大的恩賜」，「一條更高超的道路」。

保祿說：「愛是含忍的，愛是慈祥的，愛不嫉妒，不誇張，不自大……」，我們可將保祿的話，跟時下流行的或傳統的情歌相比，也許我們會發覺，愛總是人心的渴求，無論是渴求被愛或是去愛。愛亦可以是痛苦的經驗，易被傷害。

人的心，無論是它的真實形狀，或是它所象徵的意義，通常與感情和愛意相連。聖奧思定說：我們的心若非安息在天主內，永遠得不到安息。聖保祿所談的愛，就是這份天賜的禮物：安息在天主內的愛心。「愛」永存不朽，因為「愛」不是屬於這易逝的世界，而是屬於天主的本性本體，因為「天主是愛」（若一4:8,16）。

天主聖神，請將祢至聖之愛，傾注我們的心，感動我們，教我們懂得知恩圖報，以愛還愛。

内容來源取自《和平月刊》

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