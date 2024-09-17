9月17日 常年期第二十四週星期二

格林多前書 12:12-14,27-31 聖詠 100[99]:2,3,4,5 路加福音 7:11-17

仰觀星辰，俯瞰大地，怎能不讚歎天主的無窮創意？有句話說，天底下沒有兩片完全相同的葉子，同樣地，世間也沒有兩個完全一樣的人，包括雙胞胎的兄弟姐妹。

天主似乎在創造工程開始的一刻，就屬意每個個體都是獨特的。聖保祿用他的身體神學為我們清楚闡述了這一點，他說：無論甚麼民族，何種膚色，哪個文化或國籍，男人或女人，信徒們都藉著洗禮，在聖神內成為一個身體；耶穌基督是這身體的頭。在基督的奧體內，有些人蒙召作宗徒，有的作先知，有的作教師，有的擔任其他職分。納匝肋人耶穌的身分是救世主：祂寬恕、醫治、釋放天主的眾百姓。在今天的福音中，祂對納因城的寡婦動了憐憫的心，復生了她的獨生子，藉此光榮了天主父。

在天主眼中，我們每一個人都是獨一無二的，非常珍貴的，是千萬金銀都不可比擬的。天主從不嫌棄我們，卻視我們為眼中的瞳仁。

創造我們的天主，求祢幫助我們以我們各自獨特的職分來光榮祢的聖名，彰顯祢的美善。

内容來源取自《和平月刊》

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