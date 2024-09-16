9月16日 常年期第二十四週星期一

教宗聖高爾乃略及聖西彼廉主教 （殉道）（紀念） 格林多前書 11:17-26,33 聖詠 40[39]:7-8,8-9,10,17 路加福音 7:1-10

「聖母軍的名稱，來自羅馬的軍隊。羅馬軍隊，歷代以來，是以忠貞、勇敢、有紀律、耐勞、有效果等著稱……」（聖母軍手冊第四章，一節）。「古羅馬軍恐怕是世界上最勇敢善戰的軍隊了，它長勝的秘訣是由於它的士兵都有非凡的精神……絕對服從指揮官的命令：指揮官只要點一點頭，他馬上就服從……」（聖母軍手冊附錄四）。現在，百夫長以他的士兵和僕人的服從，寓意耶穌能控制自然界：祂不受空間阻隔，遠距離仍能治好他的僕人。

這位信德超凡，求耶穌醫好自己僕人的百夫長，由於自覺不堪當，而沒有露面，只是派人向耶穌求憐。他先是派幾個猶太長老，後再打發一個朋友。靠著他的善行和信德，百夫長獲得了寵幸。這個故事也告訴我們代禱的意義，和信德的重要性。若此時此刻，你在渴求甚麼恩寵，不妨請更多人和你一起到耶穌跟前代禱。與此同時，我們也當義不容辭地為有需要的人轉禱。

主耶穌，祢是慈悲的，求祢慷慨施恩，速來救援。

内容來源取自《和平月刊》

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