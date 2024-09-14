9月14日 光榮十字聖架慶日（星期六）

戶籍紀 21:4-9 聖詠 78[77]:1-2,34-35,36-37,38 斐理伯書 2:6-11 若望福音 3:13-17

以民抱怨天主和梅瑟，因為他們在追尋的是吃喝，對天主的施恩救援，視而不睹。天主打發火蛇到人民中，咬死了許多以色列人。這個災禍跟亞當的誘惑有點相似 — 忘記了天主的恩寵，只顧尋求己益，就是棄絕天主，自取滅亡。懸在木竿上的銅蛇，表明天主的忠信，祂會持續愛護以民。

耶穌本與天主同等，卻空虛自己，取了奴僕的形體，並以死囚的身分被高懸在十字架上。純從人性的角度看，耶穌是徹底地失敗了！可是，處死耶穌的刑具，同時彰顯祂的勝利。死而復活的耶穌基督，戰勝了死亡。凡「瞻仰」十字架奧蹟的信徒，都能保存生命，直到永遠。

全能的天主大可藉一句話，赦免諸罪，並給我們啟示祂的大愛。可是，祂派遣自己的獨生子到世界上來，「聽命至死」。耶穌的絕對服從，取代木竿上的銅蛇。祂以寶血洗淨我們的罪過，叫我們活於永生。光榮的十字聖架把人類贖回，使天人修好；是耶穌徹底地愛了世人的勝利。

主耶穌，我們敬拜祢的十字聖架，歌頌祢的光榮復活，感謝祢藉此聖架救贖普世。

内容來源取自《和平月刊》

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