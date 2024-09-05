9月5日 常年期第二十二週星期四

格林多前書 3:18-23 聖詠 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 5:1-11

耶穌站在湖邊，群眾擁到祂跟前，要聽天主的道理。但天主的話，不只是為聆聽，更重要的是為實踐。耶穌說：「凡聽了我這些話而實行的，就好像一個聰明人，把自己的房屋建在磐石上……」（瑪7:24），也只有「那承行我在天之父旨意的人，才能進天國」（瑪7:21）。

耶穌看見兩隻船，登上的，是「西滿的船」，並「請他把船稍微划開，離開陸地」。西滿也是聽眾之一，而且，他離耶穌最近，聽得也清楚。當耶穌一講完了，就對西滿說：「划到深處去，撒你們的網捕魚罷！」這對他們來說，是個考驗，也是個挑戰。但西滿聽了，也做了。他說：「老師，我們已整夜勞苦，毫無所獲；但我要遵照你的話撒網。」

因為「他們照樣辦了」，所以「網了許多魚，網險些破裂了。」失敗的經驗雖然令西滿沮喪，但耶穌的話，卻鼓舞了他，甚至滿載而歸。即使西滿意識到自己是個罪人，但耶穌叫他「不要害怕」，他「就捨棄一切，跟隨了他」。

主耶穌，請祢也教我們不要害怕，捨棄一切，隨祢而去。

内容來源取自《和平月刊》

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