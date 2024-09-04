9月4日 常年期第二十二週星期三

格林多前書 3:1-9 聖詠 33[32]:12-13,14-15,20-21 路加福音 4:38-44

耶穌沒有留戀在葛法翁取得的小成就，而是經過祈禱分辨，起身往其他需要聆聽福音的村莊。聖保祿也指出，我們原是天主的助手，不能居功自傲，更不能分黨分派。為結出更多的福音果實，我們應棄絕自己，尋找為中悅天主而應作的。聖保祿這位把福音傳到外邦的大宗徒，常守的，就是「祂應興盛，我該衰微」（若3:30）的原則。

一些教會中人，也許在不知不覺中，忘記了服務的初衷，忽略了福傳的優先性，而尋求自我的成功和實現。他們在教會內忙碌，卻很少能結出福音的真正果實。教堂愈來愈漂亮，禮儀愈來愈正規，但人們對天主的認識、對福音的認同卻不夠，這可能就是自我追尋和實現的部分現象吧！

主耶穌，祢在向天父深度的祈禱中獲得了行動和福傳的動力，求祢也使我們常常尋求福音價值的最大化，而非自我的實現。

内容來源取自《和平月刊》

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